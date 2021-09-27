Неймар пообщал Пеле сделать все возможное, чтобы Месси с «ПСЖ» был счастлив в этом году

Легендарный бразильский нападающий Пеле поздравил Лионеля Месси с установлением рекорда по количеству голов среди южноамериканских команд. Аргентинец опережает Пеле с 79 голами.

«Я не мог упустить возможность поздравить тебя с установлением нового рекорда в начале этого месяца. У тебя потрясающий талант. Я надеюсь, что ты выиграешь намного больше со своими друзьями Неймаром и Мбаппе», - написал Пеле в Instagram.

Неймар увидел сообщение и ответил своему соотечественнику:

«Можете не сомневаться, что мы сделаем все возможное, чтобы в этом году мы были счастливы. Удачи вам с выздоровлением, король».

Месси дебютировал в составе «Барселоны» в 2004 году. Всего за сине-гранатовых он провел 778 матчей, в которых забил 672 мячей и отдал 305 результативных передач. Спустя 16 лет аргентинец покинул «Барселону». За «ПСЖ» форвард успел провести три матча (против «Реймса», «Брюгге» в Лиге чемпионов и «Лиона»), в которых не отметился результативными действиями.