Александр Бубнов: Не могу представить, за счет чего «Спартак» сможет оказать сопротивление «Наполи»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы между «Наполи» и «Спартаком».

Напомним, что игра состоится 30 сентября в Неаполе. В первом туре подопечные Лучано Спаллетти на выезде сыграли вничью с «Лестером» (2:2), а московский клуб дома минимально уступил «Легии» (0:1).

– «Наполи» сильнее «Бенфики», которой «Спартак» в двух матчах квалификации ЛЧ проиграл по всем статьям. Честно говоря, не могу представить, за счет чего красно-белые могли бы оказать сопернику сопротивление. Придется закрываться, искать шансы на контратаке. Не хотелось бы нагнетать жути перед еврокубковым матчем, но вынужден констатировать: хорошо, если не будет разгрома, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что после шести туров серии А «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице, одержав шесть побед кряду на старте чемпионата. Что касается «Спартака», то москвичи располагаются на восьмой строчке чемпионата России, имея в своем активе 13 очков.