Слуцкий не был допущен в раздевалку своей команды после матча с «Динамо»

После поражения от «Динамо» в 9-м туре РПЛ отбывавший дисквалификацию Леонид Слуцкий спустился в подтрибунное помещение, чтобы вместе со своей командой попасть в раздевалку.

Тренера и генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова сотрудники службы безопасности отказали в пропуске, сославшись на санитарные правила. Слуцкий и руководитель клуба вышли к игрокам с трибуны, где они наблюдали за матчем, в чистую зону и якобы нарушали правила. Также еще нескольких представителей клуба не пустили в раздевалку «Рубина», - сообщает «СЭ».

Напомним, матч завершился поражением казанской команды со счетом 0:2.

Таким образом, «Динамо» набрало 19 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» расположился на пятой строчке (14 очков).

В следующем туре бело-голубые сыграют дома с «Крыльями Советов», а казанский клуб на своем поле примет «Нижний Новгород». Обе встречи состоятся 2 октября.