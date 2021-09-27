Ибрагимович пропустит матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не поможет команде в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится 28 сентября.

Согласно данным La Gazzetta dello Sport, 39-летний швед продолжает восстанавливаться от травмы, полученном в игре третьего тура серии А с «Лацио» (2:0) – во встрече с римлянами футболист повредил ахиллово сухожилие.

Ожидается, что нападающий вернется в общий строй после перерыва на октябрьские матчи сборных.

На данный момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии , набрав 16 очков в шести матчах. В первом туре ЛЧ «россонери» в гостях уступили «Ливерпулю» со счетом 2:3.