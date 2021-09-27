Греческая бригада арбитров во главе с Сидиропулосом обслужит игру «Зенита» и «Мальме»

УЕФА назначил судей на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Мальмё». Во встрече примет участие греческая судейская бригада во главе с Тасосом Сидиропулосом.

Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис будут помощниками Сидиропулоса. Четвертый судья - Яннис Пападопулос.

За VAR будут отвечать испанец Хосе Мария Санчес и его помощник Гильермо Куадра.

После матчей первого тура обе команды не набрали ни одного очка. Шведский клуб разгромно уступил туринскому «Ювентусу» (0:3), а «Зенит» проиграл на выезде в Лондоне «Челси» (0:1).