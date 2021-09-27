«Лестер» рассматривает возможность приобретения Луиса Альберто

Атакующий полузащитник «Лацио» Луис Альберто может вернуться в чемпионат Англии, где он выступал за «Ливерпуль».

Как сообщает Todofichajes, 28-летнего игрока хочет подписать «Лестер». Отмечается, что руководство лис рассмотрит трансфер испанца в случае, если команду покинут Джеймс Мэддисон или Юри Тилеманс. Сделка может состояться либо в зимнее трансферное окно, либо летом – по окончании сезона-2021/22.

Напомним, Альберто выступает за «Лацио» с августа 2016 года. В общей сложности он провел за римлян 182 матча, забил 36 голов и отдал 51 ассист. Его контракт истекает летом 2025-го.

В составе «Ливерпуля» полузащитник находился с 2013 по 2016 годы. За это время клуб АПЛ отдавал его в аренду в «Малагу» и «Депортиво».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.