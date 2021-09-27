Кристиан Рамирес: Получение российского гражданства облегчает многие вопросы

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, что побудило его получить российское гражданство.

«Почему я решил получить гражданство? Я живу в России уже несколько лет - почувствовал, что время пришло. На самом деле я давно хотел получить российское гражданство. Это может быть очень полезно в будущем. Возможно, после завершения футбольной карьеры я продолжу работать в России, останусь здесь жить. Никогда не знаешь, чем все закончится», - цитирует Рамиреса пресс-служба «Краснодара».

В нынешнем сезоне РПЛ защитник провел восемь матчей за «быков», заработав две желтые карточки. Его переход из венгерского «Ференцвароша» составил 1,5 миллиона евро. В составе сборной Эквадора Рамирес дебютировал 20 ноября 2013 года в товарищеском матче с Гондурасом (2:2). За все время он провел 21 матч за национальную сборную и забил один мяч.