Комитет по этике РФС может рассмотреть высказывания гендиректора «Краснодара» после матча с «Сочи»

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев выразил свое мнение относительно ситуации с заявлением генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига после матча девятого тура чемпионата России против «Сочи» (3:0).

– Высказывания Хашига довольно резкие. Вижу достаточно предпосылок для того, чтобы в комитет по этике поступило обращение по этому поводу. Пока оно не поступало, но мы обязательно рассмотрим этот инцидент, если руководство российского футбола попросит, – цитирует Андреева Sport24.

Отметим, что главный арбитр вчерашней встречи Игорь Панин удалил двух игроков краснодарской команды – защитника Уроша Спайича и полузащитника Александра Черникова. После игры Хашиг сказал, что судья Владислав Безбородов, отвечавший за работу VAR, за счет своего авторитета влиял на решения главного рефери, благодаря чему большинство спорных эпизодов были решены в пользу сочинского клуба.