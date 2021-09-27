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27 сентября 12:32
автор: Владислав Корегин

Габриэль Агбонлахор: «Манчестер Юнайтед» должен уволить Сульшера и назначить Конте на его место

С лета 2021 года итальянский специалист находится без клуба после ухода из «Интера».

Бывший форвард «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор заявил, что руководству «Манчестер Юнайтед» стоит рассмотреть вариант с увольнением главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера и на его место назначить Антонио Конте.

Отметим, что последних четырех матчах во всех турнирах «красные дьяволы» потерпели три поражения.

– Не думаю, что Сульшер является подходящим человеком для «МЮ». На месте манчестерской команды я бы совершил аналогичный поступок, что и «Челси» в свое время, убрав легенду клуба Лэмпарда. Вместо него пришел Тухель – все видят, к чему это привело. «МЮ» нужно взять Конте. Я уверен, что он сможет выжать из текущего состава максимум, – цитирует Агбонлахора Metro.co.uk.

Напомним, Сульшер официально возглавил «Манчестер Юнайтед» в марте 2019 года. В прошлом сезоне под его руководством клуб занял второе место в турнирной таблице АПЛ, а также дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Вильярреалу» в серии послематчевых пенальти. Контракт 48-летнего норвежца рассчитан до лета 2024-го.

Что касается Конте, то итальянский специалист находится без клуба после того, как прошедшим летом он покинул «Интер». При нем «нерадзурри» стали чемпионами Италии сезона-2020/21.

источник: Metro.co.uk
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