«Милан» и «Ювентус» поборются за трансфер 18-летнего форварда сборной США Пепи

Нападающий «Далласа» и сборной США Рикардо Пепи входит в сфер интересов двух клубов чемпионата Италии.

Как сообщает Calcio Mercato, за выступлениями 18-летнего футболиста следят «Милан» и «Ювентус». Отмечается, что команды серии А могут попытаться подписать молодого игрока в ближайшее трансферное окно.

Напомним, Пепи выступает за «Даллас» с июня 2019 года. Всего за клуб MLS он провел 52 матча, забил 15 голов и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до конца декабря 2026-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Добавим, что 9 сентября этого года форвард дебютировал в составе сборной США. В матче отбора на ЧМ-2022 с Гондурасом (4:1) футболист отличился забитым мячом, а также двумя результативными передачами.