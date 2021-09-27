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27 сентября 13:16
автор: Александр Бойченко

Гендиректор «Сочи» - о поведении Хашига: Пусть поведение останется на его совести

«Сочи» разгромно уступил «Краснодару», который играл в меньшинстве большую часть игры.

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал высказывания гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига после матча 9-го тура РПЛ. Победу в этой встрече со счетом 3:0 одержали «быки».

«Не очень профессиональное выступление Хашига. Не понимаю, чем вызвано такое истерическое и эмоциональное поведение. Пишите, оспаривайте судейство, если хотите. Есть процедура. Вчера было нормальное и объективное судейство. Мы проиграли, да, но по высказыванию Хашига… Я лучше промолчу. Пусть это останется на его совести», - цитирует Рубашко «Чемпионат».

Напомним, после матча девятого тура «Краснодар» разгромно переиграл «Сочи» (3:0), однако большую часть игры «быки» играли в меньшинстве. Сначала был удален Урош Спайич за фол последней надежды, затем в середине второго тайма Александр Черников получил вторую желтую карточку. После матча генеральный директор «Крснодара» Владимир Хашиг раскритиковал работу арбитра Игоря Панина.

источник: Чемпионат.com
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