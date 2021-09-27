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27 сентября 13:25
автор: Александр Бойченко

Рэшфорд рассказал о процессе восстановления после травмы плеча

Форвард «Манчестер Юнайтед» не смог полноценно дебютировать в новом сезоне АПЛ.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, который восстанавливается после операции на плече, сказал, что ему скоро разрешат начать контактные тренировки.

«Отличный понедельник! В пятницу у меня консультация у врача. Если все пойдет хорошо, то мне разрешат приступить к контактным тренировкам», - написал Рэшфорд в своем Twitter.

Напомним, в прошлом сезоне Английской премьер-лиги Рэшфорд провел 37 матчей за «манкунианцев», в которых забил 11 голов и отдал 11 ассистов. Всего за клуб из Манчестера нападающий сборной Англии провел 271 игру и забил 88 голов при 56 результативных передачах. Напомним, Рэшфорду сейчас 23 года.

источник: Twitter.com
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