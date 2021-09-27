Губерниев отреагировал на получение Рамиресом российского гражданства

Российский телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о получении российского гражданства защитником «Краснодара» Кристианом Рамиресом.

«Это хорошо на самом деле. Думаю, получил — молодец. Если спортсмену удалось получить российское гражданство, надо думать про интересы российского спорта, нашего российского клуба. Говоря о тех, кто думает о том, что это ответ западным хейтерам и о том, кто больше гражданство получит, тем лучше, ответ им один: если думать о хейтерах - ты дурак», - сказал Губерниев «СЭ».

В нынешнем сезоне РПЛ защитник провел восемь матчей за «быков», заработав две желтые карточки. Его переход из венгерского «Ференцвароша» составил 1,5 миллиона евро. В составе сборной Эквадора Рамирес дебютировал 20 ноября 2013 года в товарищеском матче с Гондурасом (2:2). За все время он провел 21 матч за национальную сборную и забил один мяч.