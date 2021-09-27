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27 сентября 13:40
автор: Александр Бойченко

Фанаты ЦСКА отправились на выезд в Нижний Новгород на байдарках (фото)

Матч ЦСКА - «Нижний Новгород» состоится 27 сентября в 19:00 в рамках 9-го тура РПЛ.

Двое фанатов ЦСКА необычным образом отправились в Нижний Новгород, чтобы поддержать свою команду в матче 9-го тура РПЛ. Болельщики плавали на байдарках. Однако в какой-то момент из-за нехватки времени пришлось перейти на велосипеды.

«215 километров от Ногинска до Владимира на байдарке. 240 километров от Владимира до Нижнего Новгорода на великах.

Мы были готовы ко всему: что придется грести мне одному, что нападут медведи, беглые зеки и змеи, что будем мерзнуть голодать и промокнем. Но оказались мы готовы к нехватке времени. Поэтому настало врем плана Б. Дошли до Владимира и там сменили транспорт на велики. А дальше спокойно покатили. На великах и расстояние меньше, и скорость выше. Как-нибудь закроем гештальт», — написал на своей странице В instagram один из участников колоритного выезда.

После восьми туров армейцы набрали 13 очков и располагаются на седьмом месте в таблице, в свою очередь подопечные Александра Кержакова идут на 11 месте с десятью баллами. Встреча двух команд состоится сегодня, 27 сентября, в Нижнем Новгороде.

Напомним, ранее в этом сезоне болельщики ЦСКА отправились на выезд в Тулу на воздушном шаре. Игра проходила в рамках седьмого тура РПЛ и завершилась со счетом 2:2.

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Публикация от НЕДАЙБОГ (@einfach_hustle)

источник: Instagram
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