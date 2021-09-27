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27 сентября 13:48
автор: Владислав Корегин

«Вест Хэм» готов продать Райса в другой клуб за 105 миллионов евро

Английским футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Руководство «Вест Хэма» готово вступить в переговоры о продаже центрального полузащитника команды Деклана Райса в ближайшее трансферное окно.

Согласно данным Football Insider, лондонский клуб планирует заработать на данной сделке около 105 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего англичанина заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Напомним, Райс находится в клубной системе «Вест Хэма» с июля 2013 года. За это время провел за «молотобойцев» 152 матча, забил шесть голов и отдал семь ассистов. Контракт игрока истекает в конце июня 2024-го.

В составе сборной Англии полузащитник отыграл 26 встреч (2 гола).

источник: Football Insider
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