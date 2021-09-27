Месси провел тренировку с «ПСЖ» перед матчем в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» (фото)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси тренировался в общей группе перед 2-м туром группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
По словам журналиста TNT Sports Марсело Белера, Месси должен быть в составе команды на этот матч.
Встреча второго тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 29 сентября в 21:45 мск.
Напомним, что Месси пропустил игру седьмого тура лиги 1 между «ПСЖ» и «Метцом» (2:1). В нынешнем сезоне нападающий провел за парижскую команду три матча, не отличившись результативными действиями.
🔛 @ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/tFVeZxwsoP— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 27, 2021
источник: Twitter.com