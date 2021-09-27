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27 сентября 14:12
автор: Александр Бойченко

Месси провел тренировку с «ПСЖ» перед матчем в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» (фото)

Нападающий не играл в последнем матче лиги 1 с «Монпелье».

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси тренировался в общей группе перед 2-м туром группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

По словам журналиста TNT Sports Марсело Белера, Месси должен быть в составе команды на этот матч.

Встреча второго тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 29 сентября в 21:45 мск.

Напомним, что Месси пропустил игру седьмого тура лиги 1 между «ПСЖ» и «Метцом» (2:1). В нынешнем сезоне нападающий провел за парижскую команду три матча, не отличившись результативными действиями.

источник: Twitter.com
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