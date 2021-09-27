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27 сентября 14:18
автор: Александр Бойченко

«Шериф» подписал двух легионеров, которые смогут принять участие в игре с «Реалом»

Теперь в составе молдавской команды 24 легионера.

Молдавский «Шериф» подписал двух новых игроков, которые смогут принять участие в матче второго тура Лиги чемпионов с «Реалом». Вакантные места в команде появились после ухода бразильца Энрике Луваннора и украинца Андрея Безличенко.

Их заменили 19-летний полузащитник Нигера Абдул Момуни и 25-летний нападающий из Ганы Абдул Халид.

Сейчас в «Шерифе» 24 легионера. В команде 18 граждан разных стран. Больше всего в команде греков и бразильцев (по три), - сообщает Metaratings.ru.

Матч «Реал» - «Шериф» состоится 28 сентября в Мадриде. В первом туре «Шериф» обыграл донецкий «Шахтер» со счетом 2:0, а «Реал» обыграл «Интер» (1:0).

источник: Metaratings.ru
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