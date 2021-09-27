«Ювентус» считает себя фаворитом в борьбе за подписание полузащитника «Монако» Чуамени

Опорный полузащитник «Монако» Орельен Чуамени своей персоной всерьез заинтересовал «Ювентус».

По информации Calcio Mercato, туринский клуб уверен, что в 2022 году им удастся оформить трансфер 21-летнего француза, выиграв конкуренцию за игрока у «Челси». Отмечается, что руководство «монегасков» готово продать своего футболиста за 40 миллионов евро.

Напомним, Чуамени является воспитанником академии «Бордо». К составу «Монако» игрок присоединился в январе прошлого года, подписав с клубом контракт на четыре с половиной года. С тех пор он принял участие в 58 матчах, забил четыре гола и отдал четыре ассиста. За сборную Франции полузащитник провел три встречи.