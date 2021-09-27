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27 сентября 14:20
автор: Владислав Корегин

«Ювентус» считает себя фаворитом в борьбе за подписание полузащитника «Монако» Чуамени

Сумма трансфера французского игрока должна составить 40 миллионов евро.

Опорный полузащитник «Монако» Орельен Чуамени своей персоной всерьез заинтересовал «Ювентус».

По информации Calcio Mercato, туринский клуб уверен, что в 2022 году им удастся оформить трансфер 21-летнего француза, выиграв конкуренцию за игрока у «Челси». Отмечается, что руководство «монегасков» готово продать своего футболиста за 40 миллионов евро.

Напомним, Чуамени является воспитанником академии «Бордо». К составу «Монако» игрок присоединился в январе прошлого года, подписав с клубом контракт на четыре с половиной года. С тех пор он принял участие в 58 матчах, забил четыре гола и отдал четыре ассиста. За сборную Франции полузащитник провел три встречи.

источник: Calcio Mercato
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