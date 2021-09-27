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27 сентября 14:26
автор: Юрий Волохов

Сергей Хусаинов: Дзюба совершил бросок защитника «Крыльев Советов» через бедро, после чего забил

25 сентября петербургский клуб одержал домашнюю победу над своим соперником со счетом 2:1.

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал судейство в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» – «Крылья Советов» (2:1).

– На 35-й минуте Артем Дзюба забил гол после подачи углового. Арбитр Виталий Мешков находился в хорошей позиции. В момент, когда мяч подлетал к Дзюбе, он вел борьбу за позицию с защитником «Крыльев». Дзюба перед ударом сделал подсечку левым бедром и совершил бросок защитника через бедро. Борцовский прием. Защитник гостей рухнул спиной на газон. После чего форвард без сопротивления отправил мяч головой в ворота. При этом ВАР даже не вмешался, – сказал Хусаинов.

Добавим, что благодаря победе над самарцами «Зенит» набрал 23 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке (10 очков).

источник: «Советский спорт»
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