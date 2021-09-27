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27 сентября 14:51
автор: Владислав Корегин

Директор владимирского «Торпедо»: Болельщиков «Шинника» задержали за дело

Вчера, 26 сентября, состоялась очная встреча владимирской и ярославской команд.

Директор владимирского «Торпедо» Александр Акимов прокомментировал ситуацию с задержанием болельщиков «Шинника» перед домашним матчем команды в рамках ФНЛ-2.

Ранее гендиректор ярославского клуба Сергей Кулаков заявил, что сотрудник по безопасности команды соперников не пускал фанатов на стадион в связи с запретом со стороны Роспотребнадзора. «Шинник» обратился в РФС и ФНЛ по данной ситуации.

– Когда болельщики идут на футбол, должны нормально себя вести. Мы их ждали, открыли сектор. Все было готово. А то, что люди нарушили закон и были задержаны, это их проблема. Сейчас правоохранительные органы будут в этом разбираться. Вы думаете, законно идти по проезжей части, жечь фаеры около Золотых ворот и перекрывать движение? Это неадекватно. Ярославских болельщиков задержали за дело, – цитирует Акимова Sport24.ru.

Добавим, что «Шинник» обыграл «Торпедо» со счетом 2:0. Благодаря этой победе ярославцы набрали 30 очков и продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице ФНЛ-2, опережая ближайшего преследователя – московское «Динамо-2» – на десять очков. Владимирский клуб идет 8-м (11 очков).

источник: Sport24.ru
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