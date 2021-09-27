Питер Крауч: Салах войдет в сборную великих игроков «Ливерпуля» наравне с Джеррардом и Сунессом

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч предположил, что фанаты «Ливерпуля» ошибаются, ставя бывших нападающих клуба Луиса Суареса и Фернандо Торреса выше Мохамеда Салаха.

«Может быть, его умопомрачительная статистика стала нормой для болельщиков. Сравните его с Фернандо Торресом и Луисом Суаресом. Поклонники ставят их выше Салаха и относятся к ним с большим уважением, но Мохамед затмевает их своим выступлением.

Салах войдет в состав лучших игроков в истории «Ливерпуля». Он будет там с Джеррардом, Сунессом, Рашем, Далглишем. Салах присоединится к этой команде, но Суарес и Торрес - нет», - цитирует Крауча Liverpool Echo.

В текущем сезоне египтянин провел шесть игр за «Ливерпуль», в которых смог забить пять голов и сделать две результативные передачи.