Дзаньоло показал неприличный жест болельщикам «Лацио» в ответ на освистывания (фото)

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло поссорился с болельщиками «Лацио» во время матча 6-го тура серии А. Когда футболиста заменили, фанаты начали его освистывать и оскорблять. В ответ Николо показал им неприличный жест, придерживая рукой промежность.

На 10-й минуте полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич забил первый гол. Через девять минут Хонатан Родригес удвоил преимущество «Лацио».

На 41-й минуте Роджер Ибанез отыграл один гол. Во втором тайме Дьяван Андерсон забил третий гол «Лацио». Затем Верету забил второй гол Ромы, реализовав пенальти.

Экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов вышел на поле на 64-й минуте, заменив Стефана Эль-Шаарави.

«Лацио» набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. На четвертом месте - «Рома» (12).