ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 сентября 15:17
автор: Александр Бойченко

Дзаньоло показал неприличный жест болельщикам «Лацио» в ответ на освистывания (фото)

Римское дерби завершилось победой «Лацио» 3:2.

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло поссорился с болельщиками «Лацио» во время матча 6-го тура серии А. Когда футболиста заменили, фанаты начали его освистывать и оскорблять. В ответ Николо показал им неприличный жест, придерживая рукой промежность.

На 10-й минуте полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич забил первый гол. Через девять минут Хонатан Родригес удвоил преимущество «Лацио».

На 41-й минуте Роджер Ибанез отыграл один гол. Во втором тайме Дьяван Андерсон забил третий гол «Лацио». Затем Верету забил второй гол Ромы, реализовав пенальти.

Экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов вышел на поле на 64-й минуте, заменив Стефана Эль-Шаарави.

«Лацио» набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. На четвертом месте - «Рома» (12).

источник: Twitter.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Шесть россиян попали в топ-50 лучших хоккеистов НХЛОдним медали, другим зарплаты. Почему футболисты зарабатывают больше чемпионов?"Саня молодец": в Федерации бокса России прокомментировали победу Усика над ДжошуаЖена футболиста о том, чем женская измена отличается от мужскойКостя Цзю не стал молчать после победы Усика над ДжошуаСемин не стал молчать после ухода из «Ростова»: заявил такое
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика