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27 сентября 15:17
автор: Владислав Корегин

Пабло может сменить «Локомотив» на «Краснодар»

Сделка запланирована на ближайшее трансферное окно.

Центральный защитник «Локомотива» Пабло входит в сферу интересов «Краснодара».

Как сообщает ProstoProSport с ссылкой на «РБ-Спорт», краснодарская команда предпримет попытку подписать 30-летнего бразильца, когда вновь откроется трансферное окно.

Отмечается, что железнодорожники готовы к продаже своего футболиста, поскольку игрок не подходит под стратегию развития нового руководства московского клуба.

Напомним, Пабло перешел в «Локомотив» в январе этого года из «Бордо» за 2,5 миллиона евро, подписав контракт на три с половиной года. В общей сложности он отыграл за клуб 21 матч, забив один гол.

источник: ProstoProSport
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