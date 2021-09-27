ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 сентября 15:32
автор: Александр Бойченко

Куман не сможет руководить «Барселоной» в игре с «Атлетико»

Тренер был дисквалифицирован на две игры чемпионата Испании.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не сможет быть с командой в матче 8-го тура чемпионата Испании с «Атлетико Мадрид».

Напомним, голландский специалист был дисквалифицирован на два матча за удаление в 6-м туре чемпионата Испании с «Кадисом» (0:0). Куман уже пропустил встречу каталонцев с «Леванте» (3:0).

«Барселона» встретится с «Атлетико Мадрид» 2 октября в 22:00 мск. На данный момент сине-гранатовые располагаются на шестом месте турнирной таблице с 12 очками в активе, в то время как «матрасники» идут на четвертом месте с 14 баллами в запасе. Лидером Ла Лиги после семи туров является «Реал» (17).

источник: AS
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Валентина, ты потрясающая": Макгрегор написал обращение к ШевченкоЗащитник "Локомотива" Магкеев выбыл на полгодаКрасный, синий, победный. ЦСКА штурмует высоты российского регбиЖена футболиста о том, чем женская измена отличается от мужскойКостя Цзю не стал молчать после победы Усика над ДжошуаСемин не стал молчать после ухода из «Ростова»: заявил такое
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика