Куман не сможет руководить «Барселоной» в игре с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не сможет быть с командой в матче 8-го тура чемпионата Испании с «Атлетико Мадрид».

Напомним, голландский специалист был дисквалифицирован на два матча за удаление в 6-м туре чемпионата Испании с «Кадисом» (0:0). Куман уже пропустил встречу каталонцев с «Леванте» (3:0).

«Барселона» встретится с «Атлетико Мадрид» 2 октября в 22:00 мск. На данный момент сине-гранатовые располагаются на шестом месте турнирной таблице с 12 очками в активе, в то время как «матрасники» идут на четвертом месте с 14 баллами в запасе. Лидером Ла Лиги после семи туров является «Реал» (17).