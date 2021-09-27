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27 сентября 15:56
автор: Владислав Корегин

Андрей Червиченко: Хашиг прав – «Краснодар» вчера пытались прибить, но не получилось

Во вчерашней встрече с «Сочи» игроки краснодарского клуба получили две красные карточки.

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу скандального заявления генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига после матча девятого тура чемпионата России против «Сочи» (3:0).

– Хашиг абсолютно прав. «Краснодар» вчера пытались прибить, но не получилось. Первый эпизод при очень большом желании можно было притянуть за уши, но второй – фантазия из фантазий. Клубы должны иметь право высказываться о том беспределе, который творят эти черти в черном. Я давно говорил, что Безбородова надо отстранять от судейства, – цитирует Червиченко RT, ссылаясь на «Спорт-Экспресс».

Напомним, что главный арбитр вчерашней встречи Игорь Панин удалил двух игроков краснодарской команды – защитника Уроша Спайича и полузащитника Александра Черникова. После игры Хашиг сказал, что судья Владислав Безбородов, отвечавший за работу VAR, за счет своего авторитета влиял на решения главного рефери, благодаря чему большинство спорных эпизодов были решены в пользу сочинского клуба.

источник: «RT на русском»
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