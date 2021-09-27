«Урал» – «Арсенал». Стартовые составы

«Урал» и «Арсенал» объявили свои стартовые составы на матч девятого тура чемпионата России.

Отметим, что встреча между командами состоится сегодня, 27 сентября, в Екатеринбурге. Начало встречи – в 17:00 мск. Главным арбитром игры назначен Алексей Матюнин из Москвы.

«Урал»: Помазун, Адамов, Герасимов, Колесниченко, Кузьмичев, Кулаков, Егорычев, Мишкич, Йовичич, Гаджимурадов, Бикфалви.

Запасные: Годзюр, Мамин, Гогличидзе, Евсеев, Железнов, Гагнидзе, Подберезкин, Ибрахимай, Августиняк, Панюков, Агеев, Максименко.

«Арсенал»: Коченков, Степанов, Беляев, Новосельцев, Смольников, Хлусевич, Костадинов, Чаушич, Э.Кангва, Панченко, Марков.