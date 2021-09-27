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27 сентября 17:00
автор: Александр Поволоцкий

Павленко рассказал о конфликте Карпина с Дзюбой в «Спартаке»

Нападающий принял участие в 55 матчах за национальную команду, забив в них 30 мячей.

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Павленко рассказал о совместной работе с Валерием Карпиным в стане красно-белых.

Напомним, что специалист возглавлял столичный клуб с 2009 по 2014 годы. Под руководством Карпина «Спартак» дважды становился серебряным призером чемпионата России.

«У него были харизма, уверенность. С Дзюбой они не показывали, что есть конфликт. В команде не было ничего криминального. У него были любимчики — бразильцы, но тут все по делу», - приводит RT слова Павленко со ссылкой на Eurosport.

Напомним, что Карпин включил Дзюбу в расширенный состав сборной России на домашний матч со Словакией (8 октября) и выездную игру со Словенией (11 октября).

Форвард «Зенита» отказался от приглашения и заявил, что не хочет подводить национальную команду и занимать место другого игрока, так как не набрал оптимальную форму.

источник: «RT на русском»
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