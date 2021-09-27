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27 сентября 17:12
автор: Владислав Корегин

Сергей Кирьяков: Если Захарян не перейдет в европейский клуб, он может перестать прогрессировать

В сентябре этого года хавбек дебютировал в составе сборной России в рамках отбора на ЧМ-2022.

Бывший форвард «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о возможном переходе полузащитника бело-голубых Арсена Захарян в один из европейских клубов.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация об интересе к 18-летнему россиянину со стороны дортмундской «Боруссии».

– Если есть хорошее предложение из хорошего чемпионата и клуба, надо его принимать. Попадаешь в такую систему, где каждый день существует конкуренция, надо доказывать свою состоятельность. Только так ты будешь прогрессировать. Боюсь, если Арсен этой возможностью не воспользуется, то, как это часто бывало, молодой игрок успокаивается и останавливается в прогрессе. Наш чемпионат не способствует росту футболистов – это самая главная проблема, – цитирует Кирьякова «РБ-Спорт».

Напомним, Захарян находится в клубной системе «Динамо» с 2017 года. За основную команду москвичей он провел 22 матча, забил пять голов и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

За сборную России полузащитник отыграл две встречи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в девять миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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