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27 сентября 17:28
автор: Владислав Корегин

Лангле может вернуться в «Севилью»

Французский футболист выступал в составе «рохибланкос» с 2017 по 2018 годы.

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Лангле может вновь стать игроком «Севильи».

Как сообщает Todofichajes, руководство севильцев рассматривает 26-летнего француза в качестве возможной замены Жюлю Кунде, который может покинуть команду в ближайшее трансферное окно – в услугах игрока заинтересован «Челси».

Напомним, что Лангле перешел в «Севилью» в январе 2017 года из «Нанси». К составу «Барселоны» он присоединился в июле 2018-го – за сине-гранатовых он провел 136 матчей, забил семь голов и отдал два ассиста. Вместе с каталонцами игрок стал чемпионом Испании в сезоне-2018/19.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

источник: Todofichajes
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