Лангле может вернуться в «Севилью»

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Лангле может вновь стать игроком «Севильи».

Как сообщает Todofichajes, руководство севильцев рассматривает 26-летнего француза в качестве возможной замены Жюлю Кунде, который может покинуть команду в ближайшее трансферное окно – в услугах игрока заинтересован «Челси».

Напомним, что Лангле перешел в «Севилью» в январе 2017 года из «Нанси». К составу «Барселоны» он присоединился в июле 2018-го – за сине-гранатовых он провел 136 матчей, забил семь голов и отдал два ассиста. Вместе с каталонцами игрок стал чемпионом Испании в сезоне-2018/19.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.