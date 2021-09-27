«Краснодар» обратится с апелляцией в ЭСК РФС по поводу работы судей в матче с «Сочи»

«Краснодар» обратится с апелляцией в ЭСК РФС на действия главного судьи матча девятого тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

Напомним, что встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным.

Как сообщает ТАСС, претензии «Краснодара» касаются того, что судья не показал игрокам «Сочи» шесть желтых карточек за различные нарушения.

Добавим, что Панин удалил двух игроков »быков» – защитника Уроша Спайича и полузащитника Александра Черникова. П

После игры Хашиг сказал, что судья Владислав Безбородов, отвечавший за работу VAR, за счет своего авторитета влиял на решения главного рефери, благодаря чему большинство спорных эпизодов были решены в пользу сочинского клуба.