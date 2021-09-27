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27 сентября 17:39
автор: Владислав Корегин

«Манчестер Сити» заинтересован в покупке Нкунку

Недавно французский игрок оформил хет-трик в ворота «горожан» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии, сообщает Todofichajes.

Согласно данным источника, 23-летнего француза планирует подписать «Манчестер Сити», планирующий укрепить свою среднюю линию в январе 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 43 миллиона евро.

Напомним, что 15 сентября в матче против «горожан» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Нкунку отличился тремя забитыми мячами. Однако это не помогло немецкому клубу набрать очки в этой игре – «быки» уступили своему сопернику со счетом 3:6.

Нкунку присоединился к «Лейпцигу» в июле прошлого года, перейдя из «Пари Сен-Жермен» за 13 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 92 матчах, забил 18 голов и отдал 30 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

источник: Todofichajes
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