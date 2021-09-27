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27 сентября 17:50
автор: Владислав Корегин

«Нижний Новгород» - ЦСКА. Форвард Яковлев впервые выйдет в стартовом составе гостей в РПЛ

Игра состоится сегодня в 19:00 мск.

Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и ЦСКА на заключительный матч девятого тура чемпионата России.

Отметим, что матч состоится сегодня, 27 сентября, в 19:00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Калинский, Горбунов, Бумаль, Ткачук, Балай, Эннин.

Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Миладинович, Юлдошев, Сапета, Могилевец, Шарипов, Берковский, Галаджан, Сулейманов, Косарев.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Зайнутдинов, Мухин, Ахметов, Эджуке, Яковлев, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Дзагоев, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Каптилович, Багринцев, Бохинен.

После восьми туров нижегородский клуб занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Подопечные Алексея Березуцкого идут седьмыми с 13 очками.

источник: «Советский спорт»
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