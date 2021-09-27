«Нижний Новгород» - ЦСКА. Форвард Яковлев впервые выйдет в стартовом составе гостей в РПЛ

Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и ЦСКА на заключительный матч девятого тура чемпионата России.

Отметим, что матч состоится сегодня, 27 сентября, в 19:00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Калинский, Горбунов, Бумаль, Ткачук, Балай, Эннин.

Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Миладинович, Юлдошев, Сапета, Могилевец, Шарипов, Берковский, Галаджан, Сулейманов, Косарев.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Зайнутдинов, Мухин, Ахметов, Эджуке, Яковлев, Чалов.