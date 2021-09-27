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27 сентября 18:33
автор: Александр Поволоцкий

Хашиг прокомментировал слова директора «Сочи» об «истеричном поведении»

«Быки» обратятся в ЭСК РФС по поводу работы арбитра матча.

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал слова «Сочи» Дмитрием Рубашко в свой адрес.

«Главный арбитр матча установил рекорд и не показал футболистам «Сочи» шесть желтых карточек за совершенные ими нарушения. При этом игроки «Краснодара» получили все из возможных карточек. Мы воспользуемся советом господина Рубашко и обратимся в ЭСК по всем моментам. Я убежден, что невозможно ошибаться шесть раз в сторону одной команды. Это слишком много», - цитирует «Чемпионат» представителя «быков» .

Напомним, что в матче 9-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл «Сочи» со счетом 3:0. После матча Хашиг раскритиковал работу арбитра Игоря Панина. «Краснодар» заканчивал матч в меньшинстве, сначала за фол последней надежды был удален Урош Спайич, а в середине второго тайма Александр Черников получил вторую желтую карточку.

Добавим, Рубашко назвал поведение Хашига »истеричным и эмоциональным».

источник: Чемпионат.com
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