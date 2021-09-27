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«Урал» одержал первую победу в сезоне, обыграв дома «Арсенал»
27 сентября 18:53
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Урал"

«Урал» одержал первую победу в сезоне, обыграв дома «Арсенал»

Один из мячей хозяев поля был отменен после видеопросмотра.

«Урал» обыграл тульский «Арсенал» в домашнем матче девятого тура чемпионата России со счетом 2:0.

На 5-й минуте отличился румынский полузащитник Эрик Бикфалви. Второй мяч в активе Александра Егорычева. Хавбек забил гол на 32-й минуте.

Отметим, что екатеринбургский клуб одержал первую победу со сстарта сезона РПЛ. «Урал» остался на 16-м месте, имея в активе шесть очков. «Арсенал» идет 13-м. У туляков восемь очков.

2 октября «Арсенал» сыграет дома с «Химками». «Урал» 3-го числа встретится на выезде с «Уфой».

РПЛ

9-й тур

«Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула) - 2:0 (2:0).

Голы: Бикфалви, 5; Егорычев, 32.

«Урал»: Помазун, Адамов, Герасимов, Колесниченко, Кузьмичев, Кулаков, Егорычев, Мишкич, Йовичич, Гаджимурадов, Бикфалви.

«Арсенал»: Коченков, Степанов, Беляев, Новосельцев, Смольников, Хлусевич, Костадинов, Чаушич, Э.Кангва, Панченко, Марков.

источник: «Советский спорт»
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