Почеттино прокомментировал информацию о конфликте между Неймаром и Мбаппе

Главный тренер «ПCЖ» Маурисио Почеттино опроверг слухи о конфликте между форвардами команды - французом Килианом Мбаппе и бразильцем Неймаром.

«Мбаппе и Неймар — два фантастических парня. В футболе такие вещи случаются. Здесь цель — победить. Инцидент наделал много шума за пределами клуба, но внутри ничего не было. Вы видели этих парней на тренировке - они шутили между собой. Я тоже разговаривал с ними», — цитирует RT наставника со ссылкой на L'Équipe.

Добавим, что следующий матч «ПСЖ» проведет в рамках Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Встреча состоится во вторник, 28 сентября.