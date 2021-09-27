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27 сентября 19:20
автор: Александр Поволоцкий

Почеттино прокомментировал информацию о конфликте между Неймаром и Мбаппе

В чемпионате Франции клуб выиграл все восемь матчей.

Главный тренер «ПCЖ» Маурисио Почеттино опроверг слухи о конфликте между форвардами команды - французом Килианом Мбаппе и бразильцем Неймаром.

«Мбаппе и Неймар — два фантастических парня. В футболе такие вещи случаются. Здесь цель — победить. Инцидент наделал много шума за пределами клуба, но внутри ничего не было. Вы видели этих парней на тренировке - они шутили между собой. Я тоже разговаривал с ними», — цитирует RT наставника со ссылкой на L'Équipe.

Добавим, что следующий матч «ПСЖ» проведет в рамках Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Встреча состоится во вторник, 28 сентября.

источник: «RT на русском»
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