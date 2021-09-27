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Стало известно, сколько зрителей смогут посетить матч отбора ЧМ-2022 Россия - Словакия
27 сентября 19:30
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РФС

Стало известно, сколько зрителей смогут посетить матч отбора ЧМ-2022 Россия - Словакия

Игра пройдет 8 октября на стадионе «Казань Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Билеты на отборочный матч чемпионата мира-2022 между сборными России и Словакии поступят в продажу 28 сентября.

Как сообщает официальный сайт РФС, максимальное количество зрителей, которое допустят на трибуны составит 30% от вместимость арены. Таким образом, на стадион смогут попасть не более 13 500 болельщиков. Вход будет возможен только для людей с сертификатом о вакцинации против COVID-19 или справкой о перенесенном заболевании rjhjyfdbhecjv.

Напомним, что после шести туров сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по разнице мячей. В активе словаков - девять очков, у словенцев - семь, у Мальты и Кипра - по четыре.

Добавим, что 11 октября команда Валерия Карпина сыграет на выезде со Словакией.

источник: РФС
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