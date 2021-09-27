Руководство «Фейеноорда» оценило вероятность выкупа Тиля у «Спартака»

Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен прокомментировал возможный выкуп хавбека Гуса Тиля у московского «Спартака».

«Чем лучше у Тиля получается играть в «Фейеноорде», тем меньше шанс того, что он останется. Очень довольны тем, что арендовали его при наших финансовых возможностях. Но в «Спартаке» ему платят такую заплату, к которой «Фейеноорд» не может даже приблизиться», — цитирует Voetbal Flitsen представителя клуба из Роттердама.

Напомним, что «Спартак» и «Фейенорд» договорились об аренде Тиля в мае текущего года. Полузащитник стал игроком красно-белых летом 2019 года, став самым дорогим новичком в истории московского клуба.

В текущем сезоне Тил провел шесть матчей, в которых забил пять голов.