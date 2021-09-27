Зиньковский прокомментировал отказ Дзюбы ехать в сборную на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался относительно решения форварда «Зенита» Артема Дзюбы не ехать в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Дзюба не в лучшей форме? Я бы так не сказал. В матче с нами он забил гол и заработал пенальти. Артём показал, что находится в хорошей форме. Но это его решение не приезжать в сборную, и никто не вправе говорить, что он не прав», — цитирует Зиньковского «Матч Премьер».

Напомним, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин включил 33-летнего нападающего в расширенный список сборной на игры со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор).

Добавим, что в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в десяти встречах, забив два гола и отдав четыре результативных передачи. Артем отличился дублем в матче восьмого тура РПЛ с «Рубином» (3:1).