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27 сентября 23:25
автор: Александр Поволоцкий

Карпин - об итоговом составе сборной на октябрьские матчи: В списке возможны изменения

После шести туров подопечные Карпина идут на втором месте в таблице, уступая Хорватии по разнице мячей.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что в итоговый состав национальной команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 могут быть внесены изменения.

«Мы учитывали регламент УЕФА, который позволяет вносить в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 23 футболиста. Нужно также учесть, что до начала сбора пройдут ещё матчи национальных чемпионатов и еврокубковые игры, и поэтому в списке возможны изменения», — цитирует наставника пресс-служба РФС.

Напомним, что 27 сентября тренерский штаб назвал имена 26 футболистов, которые смогут принять участие в матчах со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор). В список попали четыре вратаря и 22 полевых игрока.

источник: РФС
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