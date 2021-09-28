УЕФА не имеет претензий к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» в рамках дела о Суперлиге

УЕФА отменил любые санкции для клубов, принимавших участие в создании Суперлиги Европы, сообщает журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter.

Согласно информации источника, организация более не имеет никаких претензий к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу», а также отменила штрафы для остальных команд-участниц данного проекта. Разбирательство по делу о несостоявшимся европейском турнире признано недействительным.

Напомним, что Суперлигу образовали 12 топ-команд Европы. После недовольства болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в ней остались только «Барселона», «Реал» и «Ювентус».

В начале мая Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о примирении с остальными командами, а также пригрозил санкциями на случай их возвращения к идее о создании нового турнира.