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28 сентября 08:16
автор: Владислав Корегин

УЕФА не имеет претензий к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» в рамках дела о Суперлиге

В связи с угрозой санкций со стороны ФИФА и УЕФА, остальные девять команд-участников покинули проект.

УЕФА отменил любые санкции для клубов, принимавших участие в создании Суперлиги Европы, сообщает журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter.

Согласно информации источника, организация более не имеет никаких претензий к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу», а также отменила штрафы для остальных команд-участниц данного проекта. Разбирательство по делу о несостоявшимся европейском турнире признано недействительным.

Напомним, что Суперлигу образовали 12 топ-команд Европы. После недовольства болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в ней остались только «Барселона», «Реал» и «Ювентус».

В начале мая Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о примирении с остальными командами, а также пригрозил санкциями на случай их возвращения к идее о создании нового турнира.

источник: «Советский спорт»
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