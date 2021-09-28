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28 сентября 09:23
автор: Владислав Корегин

Алексей Сафонов: Нет никакой трагедии в том, что Тюкавин не попал в состав сборной России

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин не включил игрока в окончательную заявку на ближайшие матчи.

Известный агент Алексей Сафонов высказал свое мнение по поводу непопадания форварда «Динамо» Константина Тюкавина в окончательный список сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Отметим, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин оставил в заявке сборной трех нападающих – Камила Агаларова («Уфа»), Антона Заболотного (ЦСКА) и Федора Смолова («Локомотив»).

– Почему Тюкавин вне окончательного списка? Тренер сделал ставку на опыт, сейчас ему не до экспериментов. Костя нормально работает, играет. Наверное, за молодежку сыграет. Тюкавину надо дальше работать, не вижу никакой трагедии. Что касается его формы, то в последних играх было тяжелее, но в матче с «Рубином» Костя хорошо смотрелся. Планку высоко поднял, может завысил ожидания от своей игры, – цитирует Сафонова «РБ-Спорт».

Добавим, что в нынешнем сезоне 19-летний Тюкавин принял участие в десяти матчах бело-голубых во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист. В составе сборной России футболист дебютировал в игре против Кипра (2:0) – форвард вышел на поле на 75-й минуте, заменив Смолова.

8 октября подопечные Карпина сыграют в Казани со Словакией, а спустя три дня проведут встречу против Словении в Мариборе.

источник: «РБ-Спорт»
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