Урунов может сыграть с «Уралом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о том, что атакующий полузащитник команды Остон Урунов вернулся в общий строй и сможет быть доступен к матчу десятого тура чемпионата России с «Уралом».

Напомним, что в начале сентября 20-летний узбекистанец получил перелом пальца правой ноги – он пропустил четыре игры уфимцев, в том числе и выездную встречу против «Спартака» (0:2).

– Он сегодня присоединяется к общей группе. Но он пропустил прилично времени. Ему надо набрать форму. Так что решение будет за тренером. Сможет сыграть с «Уралом»? Да. Но окончательное решение остается за тренерским штабом, – цитирует Газизова «РБ-Спорт».

В нынешнем сезоне Урунов принял участие в двух встречах, не отличившись голевыми действиями.

3 октября «Уфа» сыграет дома против «Урала».