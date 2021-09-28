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28 сентября 09:40
автор: Владислав Корегин

Урунов может сыграть с «Уралом»

Игра состоится 3 октября.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о том, что атакующий полузащитник команды Остон Урунов вернулся в общий строй и сможет быть доступен к матчу десятого тура чемпионата России с «Уралом».

Напомним, что в начале сентября 20-летний узбекистанец получил перелом пальца правой ноги – он пропустил четыре игры уфимцев, в том числе и выездную встречу против «Спартака» (0:2).

– Он сегодня присоединяется к общей группе. Но он пропустил прилично времени. Ему надо набрать форму. Так что решение будет за тренером. Сможет сыграть с «Уралом»? Да. Но окончательное решение остается за тренерским штабом, – цитирует Газизова «РБ-Спорт».

В нынешнем сезоне Урунов принял участие в двух встречах, не отличившись голевыми действиями.

3 октября «Уфа» сыграет дома против «Урала».

источник: «РБ-Спорт»
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