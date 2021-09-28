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28 сентября 09:54
автор: Владислав Корегин

Максим Деменко: Надеюсь, что «Зенит» принесет России первую победу в еврокубках в матче с «Мальме»

Завтра, 29 сентября, петербургский клуб проведет свою вторую встречу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко оценил шансы «Зенита» на победу в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме».

Напомним, что игра состоится 29 сентября в 19:45 мск. Главным арбитром встречи назначен грек Тасос Сидиропулос.

– Не считаю «Зенит» явным фаворитом в этой встрече. Их ждет тяжелая игра, это однозначно. Понятное дело, что «Мальме» не такая команда по уровню, как «Челси» и «Ювентус», но эта команда способна дать бой. Думаю, Семак даст команде максимальный настрой. Надеюсь, что «Зенит» принесет нам первую победу в еврокубках, – цитирует Деменко «Евро-футбол.ру».

Добавим, что в первом туре петербургский клуб минимально уступил «Челси» в Лондоне со счетом 0:1. Что касается «Мальме», то шведский клуб дома проиграл «Ювентусу» (0:3).

источник: «Евро-футбол.ру»
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