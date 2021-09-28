Сергей Степашин: «Динамо» нужен сильный нападающий, усиление состава клубу никогда не помешает

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин выразил мнение, что московской команде необходимо усилить позицию форварда в ближайшее трансферное окно.

Отметим, что в данный момент в заявке бело-голубых находятся пять нападающих, а именно Клинтон Нжи, Константин Тюкавин, Вячеслав Грулев, Сильвестр Игбун и Ярослав Гладышев.

– Я, конечно, доволен тем футболом, который сейчас показывает «Динамо». Видна рука тренера-профессионала Сандро Шварца. Усиление состава никогда не помешает, команде нужен сильный нападающий. Жаль, что сейчас травмировались Лесовой и Лаксальт, – цитирует Степашина портал «Метарейтинг».

Добавим, что после девяти сыгранных туров в РПЛ лучшим бомбардиром столичной команды является полузащитник Даниил Фомин, отличившийся пятью забитыми мячами. Грулев и Тюкавин на двоих забили три гола.

Подопечные Сандро Шварца занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. Отставание от идущего первым «Зенита» составляет четыре очка.