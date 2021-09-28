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28 сентября 10:26
автор: Владислав Корегин

Матч против «Манчестер Сити» станет дебютным для Доннаруммы в Лиге чемпионов

Игра запланирована на 28 сентября в 22:00 мск.

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма должен выйти в стартовом составе своей команды на домашний матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, главный тренер парижан Маурисио Почеттино предоставит возможность 22-летнему итальянцу дебютировать в рамках главного европейского турнира среди клубов. Таким образом, второй вратарь команды Кейлор Навас останется на скамейке запасных.

Напомним, Доннарумма стал игроком «ПСЖ» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах чемпионата Франции, пропустил один гол и один раз отстоял «на ноль».

Игра между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 28 сентября. Начало встречи – в 22:00 мск.

источник: «Советский спорт»
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