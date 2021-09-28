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28 сентября 10:39
автор: Владислав Корегин

«Манчестер Юнайтед» рассматривает полузащитника «Лидса» Филлипса в качестве альтернативы Райсу

Портал Transfermarkt оценивает стоимость английского футболиста в 40 миллионов евро.

Опорный полузащитник «Лидса» Кэлвин Филлипс входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

По информации The Daily Star, руководство «красных дьяволов» считает, что 25-летний англичанин является хорошей альтернативой хавбеку «Вест Хэма» Деклану Райсу. Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов продать своего игрока за 105 миллионов евро.

Отмечается, что «манкунианцы» стремятся усилить свою среднюю линию в ближайшее трансферное окно, но не собираются платить огромную сумму на приобретение футболистов. Тем самым, покупка Филлипса является более вероятным вариантом.

Напомним, Филлипс является воспитанником академии «Лидса». В общей сложности он провел за «павлинов» 218 матчей, забил 14 голов и отдал 12 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

В составе сборной Англии полузащитник отыграл 17 встреч.

источник: The Daily Star
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