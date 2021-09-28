Дмитрий Селюк: В принципе, у «Спартака» есть возможность зацепиться за ничью в игре с «Наполи»

Известный агент Дмитрий Селюк дал свой комментарий по поводу матча второго тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Наполи» дома сыграет против «Спартака».

Напомним, что игра состоится 30 сентября в Неаполе. В первом туре подопечные Лучано Спаллетти на выезде сыграли вничью с «Лестером» (2:2), а московский клуб дома минимально уступил «Легии» (0:1).

– Будет неправильно если я скажу, что шансов у «Спартака» нет. Матчи на европейской арене – это всегда другая мотивация для футболистов. Думаю, что большинство игроков подходит к еврокубкам с большим желанием. Есть ли возможность зацепиться за ничейный результат? Почему нет? В принципе, шансы то есть всегда, но они увеличатся, если «Наполи» не приедет на эту игру, – цитирует Селюка Legalbet.

Добавим, что после шести туров серии А «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице, одержав шесть побед кряду на старте чемпионата. Что касается «Спартака», то москвичи располагаются на восьмой строчке РПЛ, имея в своем активе 13 очков.