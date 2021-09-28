Кружляк из Словакии назначен главным арбитром матча Лиги Европы между «Наполи» и «Спартаком»

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, кто из судей обслужит матч второго тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Наполи» на своем поле примет «Спартак».

По информации источника, главным арбитром встречи станет представитель Словакии Иван Кружляк. Его соотечественники, а именно Бранислав Ханцко и Ян Позор, станут помощниками судьи, а четвертым арбитром назначен еще один словак Петар Кралович. Отвечать за работу VAR будут немец Бастиан Данкерт и его ассистент Кевин Блом из Нидерландов.

Напомним, что игра «Наполи» – «Спартак» состоится 30 сентября в Неаполе. В первом туре подопечные Лучано Спаллетти на выезде сыграли вничью с «Лестером» (2:2), а московский клуб дома минимально уступил «Легии» (0:1).