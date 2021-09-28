Сергей Семак: «Мальме» является опытной командой, которая много забивает в своем чемпионате

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сильных качествах «Мальме» в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов со шведской командой.

Напомним, что игра состоится 29 сентября в 19:45 мск. Главным арбитром встречи назначен грек Тасос Сидиропулос. В первом туре петербургский клуб минимально уступил «Челси» в Лондоне со счетом 0:1. Что касается «Мальме», то шведы дома проиграли «Ювентусу» (0:3).

– «Мальме» хорошо прессингует и хорошо переходит из обороны в атаку. Сильны в борьбе. Фланговые защитники у них очень качественные. Нападающий хороший. Мы очень серьезно готовимся к игре. Это опытная команда, много забивает. Не зря они лидеры по количеству забитых мячей в Швеции. Плюс они прошли «Лудогорец» и «Рейнджерс» в квалификации. Так что нас ждут сложные матчи, – сказал Семак во время пресс-конференции.

Отметим, что по итогам 21 тура чемпионата Швеции «Мальме» забил 41 гол, что является лучшим показателем в лиге. В последней игре команда разгромила «Мьельбю» (5:1).