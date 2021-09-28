Матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Монако» рассудит россиянин Иванов

Сергей Иванов назначен главным арбитром матча второго тура группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Монако», сообщает пресс-служба УЕФА.

Как утверждает источник, игру между испанской и французской командами полностью обслужит российская бригада судей. Помощниками Иванова станут Роман Усачев и Валерий Данченко. Резервный арбитр – Кирилл Левников. За работу VAR будут отвечать Виталий Мешков, его ассистентом станет Алексей Лунев.

Напомним, матч между «Реалом Сосьедад» и «Монако» состоится 30 сентября в Испании. В первом туре команда из Сан-Себастьяна на выезде сыграла вничью с ПСВ со счетом 2:2, а «монегаски» дома минимально обыграли «Штурм» (1:0).